Rafael Nadal não resiste a dores e é afastado nos 'oitavos' do Masters de Roma

O tenista espanhol Rafael Nadal foi esta quinta-feira traído por dores físicas e caiu nos oitavos de final do Masters 1.000 de Roma, no qual detinha o título e onde venceu por 10 vezes na sua carreira.

O canadiano Denis Shapovalov, número 16 do ranking ATP, foi o responsável pelo afastamento do quarto da classificação mundial, e que começou por se impor por 6-1. Depois, começou a revelar evidentes dificuldades físicas, perdendo os seguintes sets, por 7-5 e 6-2.

"Senti, novamente, o pé muito dorido. Não me lesionei, sou um jogador que vive com esta lesão. Não há nada de novo. Está aí...", conformou-se.

Nadal sofre de síndrome de Muller-Weiss - doença degenerativa que evolui com deformidade de um osso essencial para a mobilidade - que o obrigou a terminar prematuramente a época de 2021, em agosto, devido a dores excessivas.

O maiorquino regressou à competição somente em janeiro, para vencer o Open da Austrália e isolar-se assim como o tenista com mais títulos no Grand Slam, 21, mais um do que o suíço Roger Federer e o sérvio Novak Djokovic.

"Infelizmente, a minha vida diária é difícil. Mesmo assim, faço o meu melhor. Claro, às vezes, acho difícil aceitar a situação. Às vezes é frustrante quando não consigo treinar normalmente por vários dias", confessou.

Rafael Nadal vai disputar agora Roland Garros, o 'major' francês em terra batida que principia em 22 de maio.

Shapovalov, o seu carrasco em Roma, vai encontrar agora o norueguês Casper Ruud nos quartos de final.