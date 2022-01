O português Rui Gonçalves (Sherco) terminou esta quarta-feira no 3º lugar (categoria de motos) a etapa especial mais longa do Rali Dakar, competição que está a decorrer na Arábia Saudita.









A tirada desta (465 cronometrados, entre Al Qaisumah e Riade ) foi ganha pelo espanhol Joan Barreda (Honda). Rodrigues fez mais 6m59s à chegada, o que lhe dava o 4º lugar. Mas acabou por beneficiar da penalização de dez minutos aplicada ao italiano Danilo Petrucci (KTM), um nome conhecido das corridas de MotoGP, que tinha feito o 3º lugar, revertendo assim esta posição para o português. “Foi uma etapa bastante rápida onde consegui imprimir um bom ritmo desde o início e mantê-lo ao longo do dia”, disse Rui Gonçalves”.

Joaquim Rodrigues Jr., vencedor da 3ª etapa (terça-feira), terminou esta quarta-feira no 35º lugar.









Leia também Joaquim Rodrigues vence etapa do Rali Dakar O líder da competição de duas rodas é o britânico Sam Sunderlan (GasGas), que esta quarta-feira foi sexto na etapa.

Nos carros, o qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) reforçou a liderança. Chegou em 2º lugar mas beneficiou da penalização do saudita Al-Rajhi (Toyota) e foi-lhe atribuída a vitória.



Acidente aparatoso

A dupla constituída pelo lituano Benediktas Vanagas e pelo português Filipe Palmeiro (copiloto), num Toyota elétrico, esteve esta quarta-feira envolvida num aparatoso acidente, na 4ª etapa do Rali Dakar. O carro andou às cambalhotas, mas ambos saíram ilesos. Terminaram a etapa em 80º lugar, com 30 horas de penalização.