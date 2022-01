O português Joaquim Rodrigues Jr. (Hero), de 40 anos, venceu esta terça-feira a 3ª etapa da 44ª edição do Rali Dakar de todo-o-terreno, em motas.









O piloto natural de Barcelos percorreu 636 quilómetros, dos quais 255 foram cronometrados, e gastou 2h34m4s para completar o percurso, na Arábia Saudita, deixando o australiano Toby Price (KTM) no segundo lugar, a 1m03s. O norte-americano Mason Klein (KTM) ficou no terceiro posto, a 1m14s. O piloto da Hero triunfou pela primeira vez na competição e tornou-se o nono português a vencer uma etapa na mais emblemática prova de todo-o-terreno do Mundo.

“Estou extremamente feliz”, disse Joaquim Rodrigues, que dividiu ainda os louros do triunfo com o ex-cunhado, Paulo Gonçalves, que morreu no Dakar 2020: “Hoje estava a sentir-me muito bem e até disse a mim mesmo ‘o Paulo está aqui comigo’. Fomos nós os dois... eu e ele ganhámos.”





Com este resultado, Joaquim Rodrigues subiu um lugar, para o 17º posto, a 37m43s do primeiro classificado, o britânico Sam Sunderland (KTM), que esta terça-feira foi 17º. Nos carros, Miguel Barbosa (Toyota) ficou na 47ª posição e está agora em 44º na geral, a 4h30m40s do líder, Nasser Al-Attiyah (Toyota), do Qatar, oitavo na terceira tirada.