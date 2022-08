Surfista Vasco Ribeiro afasta-se da competição para se focar na sua saúde mental

O surfista português Vasco Ribeiro anunciou esta sexta-feiraque irá estar fora das competições durante algum tempo, referindo que chegou a altura de pedir "ajuda profissional" e de se focar na sua saúde mental.

Vasco Ribeiro, que se sagrou campeão nacional nas diferentes categorias, campeão europeu e campeão mundial júnior, explicou que sempre teve o sonho de entrar no World Tour e conseguir o título mundial.

"Enquanto estamos a ganhar tudo parece fácil, e muitas vezes não nos apercebemos do quão difícil é a vida de um atleta de alto rendimento. O último ano tem sido bastante desafiante, e tem vindo a piorar de uma maneira que eu sozinho já não estava a conseguir gerir. Tinha pouca vontade para fazer as coisas que me são mais importantes, e, por isso, chegou a altura de pedir ajuda profissional para conseguir voltar um dia a lutar pelos meus sonhos", refere, numa mensagem nas redes sociais.

Agora, o surfista de 27 anos, que começou na modalidade com nove, decidiu que é altura de se afastar das competições e do mar "durante algum tempo" e se focar na sua saúde mental.

"Decidi que neste momento o mais importante é focar-me e investir tempo na minha saúde mental, pois é dela que parte tudo o resto: a estabilidade, a família, os amigos, os resultados, etc... Este é o meu compromisso, e tenho duas filhas lindas que são o meu maior motor e motivação para esta nova fase", explicou.

Vasco Ribeiro deixou uma mensagem de agradecimento a todos os que apoiam e garantiu que vai "lutar até ao último segundo", como sempre fez em competição.