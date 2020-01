Toby Price ficou com Paulo Gonçalves até chegar a assistência médica

O australiano Toby Price, campeão em título, não hesitou em parar quando encontrou Paulo Gonçalves, o piloto português que faleceu este domingo durante a 7.ª etapa do DakarSegundo o direto da organização da prova, Price, piloto da Red Bull Factory KTM Rally Team, permaneceu junto de Paulo Gonçalves até chegar a assistência médica, terminando a etapa com mais 1 hora e 23 minutos do que Joan Barreda, o primeiro a cortar a meta.Kevin Benavides, da Monster Energy Honda Racing, que também parou para ajudar, foi o vencedor da etapa, após a organização devolver o tempo em que esteve parado.