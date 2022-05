Treinador Luís Magalhães abandona Sporting, basquetebol e critica federação

O treinador do Sporting, Luís Magalhães, afirmou esta quinta-feira que irá abandonar o clube e o basquetebol, tecendo fortes críticas à federação, que "continua a dar golpes" na modalidade, onde se deixou de rever.

Luís Magalhães, que falava à imprensa após a derrota (95-80), no terceiro jogo da meia-final da Liga de portuguesa de basquetebol, que afastou os 'leões' da final, aproveitou o momento para agradecer a todos quanto trabalharam com ele nas três épocas que esteve ao leme dos 'leões'.

"Hoje, também saio do Sporting e do basquetebol. Estou cansado. Há mais coisas a fazer na vida. Não me revejo neste tipo de coisas. Não quero estar metido nisto, prefiro afastar-me. Agradeço aos jogadores, ao staff do Sporting. Era por ter vindo por uma época e fiquei três", começou por dizer.