Ultramaratonista desqualificada após utilizar um carro em corrida

A ultramaratonista escocesa Joasia Zakrzewski, de 47 anos, foi desqualificada de uma corrida em Manchester, Inglaterra, por utilizar um carro durante o percurso.De acordo com a BBC, Joasia Zakrzewski terminou em terceiro lugar na corrida de 2023 GB Ultras Manchester a Liverpool de 80 quilómetros, mas calcula-se que tenha utilizado um carro durante mais de quatro quilómetros. A decoberta foi feita após se perceber, através dos dados cartográficos do GPS, que Joasia Zakrzewski tinha percorrido mais de 1,6 quilómetros em apenas um minuto e 40 segundos.Um amigo disse que a atleta se tinha sentido doente e que lamentava qualquer aborrecimento. O assunto foi encaminhado para a UK Athletics, o órgão responsável pelo altetismo no Reino Unido.Segundo a mesma fonte, o diretor da corrida GB Ultras, Wayne Drinkwater, disse que recebeu após a ultramaratona a informação de que um corredor tinha ganho uma "vantagem competitiva e não desportiva durante uma secção do evento".