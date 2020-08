"Fizemos história, pelo país": Miguel Oliveira exibe bandeira portuguesa após vitória no MotoGP

"Fizemos história, hoje pelo país", afirmou Miguel Oliveira (KTM), após ter conquistado a primeira vitória de um português no Mundial de MotoGP, ao vencer o Grande Prémio de Estíria, na Áustria.Prosseguindo com o agradecimento ao "apoio" dos adeptos, Miguel Oliveira destacou o feito, inédito, do motociclismo nacional.