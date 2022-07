Vince McMahon reforma-se da WWE após escândalos enquanto CEO

World Wrestling Entertainment)

depois de ver o seu nome envolvido num escândalo de suborno a uma antiga funcionária com uma 'mala' de cerca de 2,85 milhões de euros para que esta não divulgasse um alegado caso amoroso que terá existido entre ambos.

Vince McMahon, que recentemente se demitiu do cargo de CEO da WWE (após uma série de escândalos, anunciou que se vai reformar. "À medida que me aproximo dos 77 anos, sinto que é altura de me reformar como Presidente e CEO da WWE", disse McMahon numa declaração.A demissão acontece"Ao longo dos anos, tem sido um privilégio ajudar a WWE a trazer-vos alegria, inspirar-vos, entusiasmar-vos, surpreender-vos, e entreter-vos sempre. Gostaria de agradecer à minha família por ter contribuído para o nosso sucesso, e gostaria também de agradecer a todos os nossos Superstars e empregados pela sua dedicação e paixão pela nossa marca. Mais importante ainda, gostaria de agradecer aos nossos fãs por nos permitirem entrar nas vossas casas todas as semanas e por seremos a vossa escolha de entretenimento", acrescentou.