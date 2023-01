A equipa da NBA New Orleans Pelicans confirmou que a estrela Zion Williamson não vai estar disponível para o jogo desta quarta-feira contra os Houston Rockets.

O jogador sofreu uma distensão no músculo posterior da coxa direita no jogo contra os Philadelphia 76ers e foi obrigado a abandonar o confronto.

Ainda não foi revelada a data de regresso do jogador aos ‘courts’, de acordo com o site de notícias brasileiro The Playoffs.



Atualmente Zion encontra-se com médias de 26 pontos, sete ressaltos e 4,6 assistências.