O ano começou com a presidência portuguesa da União Europeia (UE) e um confinamento que virava do avesso as previsões dos economistas. De um crescimento esperado passava-se para uma recessão de 2% da riqueza nacional. O dever de recolhimento, o teletrabalho obrigatório e a suspensão do comércio e serviços em estabelecimentos abertos ao público, com a restauração a funcionar em regime de ‘takeaway’, antecipavam um ano desastroso, depois de um esforço superior a 10 mil milhões de euros suportado pelas contas públicas em 2020.