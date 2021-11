A cuidadora dos animais de estimação da Assembleia da República

A Farrusca e o Rapaz nasceram por volta de um 25 de Abril há 16 anos, num jardim interior da Assembleia da República que vai da biblioteca para a escadaria onde agora estão gabinetes do Bloco de Esquerda e do PCP, mas onde já foi o Conselho de Administração. Há 14 anos, para parir o Tobias e a Guidinha, a velha gata Cissa – "que conhecia melhor o Palácio que qualquer pessoa e por isso escolhia os melhores sítios para o fazer" – escolheu um sofá que estava à porta de uma Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares num feriado do 13 de junho que se juntou a um fim de semana e trouxe o silêncio amigo do puerpério.