No domingo passado, Natália andou de carrossel, no fim de setembro comemorou 5 anos com um bolo do Pocoyo (desenho animado popular naquela faixa etária), rodeada dos amigos da mesma idade. Nos últimos anos viu vários pores do sol na praia, participou no desfile de Carnaval da escola, foi à neve, delirou no Jardim Zoológico e no Oceanário.









