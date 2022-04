As duas últimas edições dos Óscares de Hollywood foram criticadas pela falta de humor e ritmo, mas enquanto perdurar na memória a cerimónia de 2022 dificilmente alguém se queixará do mesmo. E nem foi por causa do início: "Este ano, a Academia escolheu três mulheres para serem anfitriãs porque é mais barato do que contratar um homem", disse Amy Schumer, que fez a atriz Jessica Chastain arregalar os olhos e cobrir a cara com as mãos por causa de uma piada sobre Leonardo DiCaprio e o seu conhecido hábito de namorar mulheres mais novas: "Leonardo DiCaprio está a fazer tanto pelo planeta.