Recostado numa cadeira e com um cigarro na mão direita, Tiago Paiva explica a quem o segue no YouTube que "o dia vai ser bastante interessante". "Vou ao Parlamento ser deputado por um dia (...) perceber como o nosso país é gerido (...) tive o convite da Iniciativa Liberal".



O youtuber – que inclui entre os seus maiores feitos uma coleção de imagens digitais baseadas em ânus de estrelas pornográficas e gravou uma série de vídeos em que elege o melhor rabo de várias regiões do País – subiu ao púlpito para encenar um discurso perante a Assembleia vazia.









Ver comentários