Norte de Angola, Nambuangongo, Quixico, 6/5/1972. Querida Madrinha: Primeiro que tudo muito estimo a tua saúde assim como os teus, que eu fico bem de saúde graças a Deus. Cá fui entregue do teu para mim estimado aero, aonde li tudo o que me mandavas dizer (...). Madrinha, mandaste dizer que não tinhas foto, pois eu por acaso tenho, mas são fotos tiradas com a minha máquina e como ando no mato e não há fotógrafo, por isso se estiver mal desculpa, já sabes o motivo", escrevia Mário, primeiro cabo-padeiro, à jovem madrinha Rosa, com quem se correspondia havia pouco à data desta carta.









