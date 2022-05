Sabe que se os bebés ouvem uma determinada melodia ou história ainda dentro da barriga da mãe, depois do nascimento esses recém-nascidos mostram uma preferência real por essa melodia ou história, mais acentuada do que outros bebés nunca expostos a elas porque o cérebro as reconhece? E que é normal que rejeitem alimentos de cor verde – como a maior parte dos legumes – porque ao nível instintivo o cérebro sabe que muitos alimentos escurecem ou adquirem um sabor amargo quando estão putrefactos ou em mau estado?









