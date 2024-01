Portugal tem 10 milhões de habitantes e Margarida Corceiro tem 1,7 milhões de seguidores nas redes sociais, o que equivale a 17% da população do País onde nasceu há 21 anos. Magui, de olho azul onde os fãs dizem perder-se a cada fotografia que publica, entrou no mundo da representação em 2019, o mesmo ano em que começou a namorar com João Félix, o talento para a bola que atualmente joga no Barcelona.









Ver comentários