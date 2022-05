No livro ‘Pessoa: Uma Biografia’, a cronologia explica que primeiro nasceu Ricardo Reis no Porto, em 1887. A segunda entrada é para Fernando Pessoa, um ano depois, a 13 de junho, em frente à Ópera de Lisboa, no mesmo dia de Alexander Search, outro heterónimo do poeta. Richard Zenith levou 13 anos a fazer a "arqueologia" do espólio, a desvendar a complexidade do poeta fingidor - a obra, editada em Portugal pela Quetzal, que esteve entre os finalistas do Pulitzer, chega agora às livrarias.









Ver comentários