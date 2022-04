Já era casado e já tinha uma filha quando fui para o Ultramar, no dia 23 de novembro de 1966. Embarquei no ‘Vera Cruz’, no Cais da Rocha Conde de Óbidos. A minha especialidade era maqueiro, mas fazíamos o mesmo serviço que os enfermeiros: dávamos injeções, fazíamos curativos, tratamentos, fazíamos tudo.









