Banco de Portugal alerta para tentativas de fraude para obter credenciais de segurança

O Banco de Portugal (BdP) alertou esta quinta-feira para tentativas de fraude para obter, através de mensagens de texto ou de e-mail, as credenciais de segurança de clientes bancários.

Em comunicado, o regulador bancário explica que a mensagem contém teor como "alerta de segurança - sua conta foi bloqueada por motivos de segurança".

"Identificamos que não atualizou a sua aplicação. Para desbloquear agora, aceda ao botão continuar ou clique aqui", acrescenta.

A tentativa de fraude pode também utilizar uma mensagem como "Manuel, o seu nome de utilizador expira nesta data. Aceda ao link e regularize a situação para poder continuar a utilizar o seu cartão".

O BdP alerta ainda que, no caso das mensagens de texto, é possível que o contacto apareça encadeado com outras mensagens legítimas do banco/prestador de serviços de pagamento.

"Nunca clique em links nem abra mensagens semelhantes a estas, pois podem ser tentativas de fraude. Em caso de dúvida ou suspeita, contacte o seu banco/prestador de serviços de pagamento de imediato, através dos canais habituais", refere a instituição liderada por Mário Centeno.

O BdP apela a que "caso aceda aos links, não divulgue ou introduza informação pessoal, credenciais de acesso ao homebanking ou às apps, ou eventuais códigos que o banco envie para o telemóvel".

"Em regra, o banco/prestador de serviços de pagamento nunca solicita a informação referida pelo telefone", adverte.