24 freguesias em risco por falta de ATM e balcões

Com a diminuição prolongada e ininterrupta das redes de caixas automáticos e de balcões, há 24 freguesias situadas em oito municípios que arriscam em breve dificuldades acrescidas no acesso ao levantamento de dinheiro. A conclusão é de um estudo do Banco de Portugal sobre o acesso das populações a numerário e as áreas que atualmente enfrentam os maiores desafios no acesso a numerário.