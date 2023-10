As pensões vão ter um aumento médio de 6,2% no próximo ano, sublinhando o Governo, na proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, que se trata de “aumentos superiores à inflação”. Segundo o ministro das Finanças, Fernando Medina, estas prestações vão ter “a maior subida de sempre desde a criação [em 2007] da atual fórmula de atualização das pensões”.









