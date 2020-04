5,5 milhões de pessoas dependem financeiramente do Estado

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.04.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A pandemia do coronavírus está a contribuir para um aumento apreciável do número de pessoas com alguma dependência financeira direta do Estado. Neste momento, entre as várias situações de pessoas que recebem pagamentos do Estado, como os trabalhadores do setor privado colocados em layoff e os pensionistas, cerca de 5,5 milhões de pessoas dependem do Estado para viver. Entre abril e junho, período mais difícil da pandemia,...