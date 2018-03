Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Angola cancela cimeira em Lisboa com empresários

João Lourenço vai encontrar-se com Rajoy e Putin.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 08:33

A cimeira empresarial Portugal-Angola, que teria lugar no dia 27, em Lisboa, foi adiada. A justificação oficial foi a realização do África CEO Fórum, na Costa do Marfim, onde vão estar presentes vários empresários e membros do governo angolano.



O encontro seria a primeira manifestação pública de desanuviamento das relações entre Portugal e Angola, desde o encontro de António Costa com João Lourenço, à margem da cimeira económica de Davos, na Suíça.



O presidente angolano manifestou, na altura, a sua preocupação pelo impacto do processo Fizz nas relações entre os dois países, que julga o ex-procurador Orlando Figueira e tem como réu o ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente.



João Lourenço fez depender a normalização dessas relações do envio do processo relativo a Vicente para Angola, algo que deverá ocorrer esta semana, com a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa de um recurso interposto pela defesa do ex-vice de José Eduardo dos Santos. Entretanto, João Lourenço recebe este mês o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, e visita depois o presidente russo, Vladimir Putin.