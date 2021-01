A informação é avançada esta sexta-feira em comunicado pelo Gabinete do Ministério de Estado e das Finanças.







António Ferreira dos Santos é o novo Inspetor-Geral da Inspeção-Geral de Finanças.A informação é avançada esta sexta-feira em comunicado pelo Gabinete do Ministério de Estado e das Finanças.

António Ferreira dos Santos é licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa.



Integra o quadro da Inspeção-Geral de Finanças desde 1987, tendo ocupado o cargo de Subinspetor-Geral da Inspeção-Geral de Finanças, responsável pela área do Controlo Financeiro Público, entre 2015 e 2020. Foi ainda Subdiretor-Geral da Direção-Geral dos Serviços Prisionais entre 2001 e 2006.



Ocupada o lugar de Secretário-Geral do Ministério da Economia e da Transição Digital desde 2020, função acumulada com o de Conselheiro do Conselho de Prevenção da Corrupção.