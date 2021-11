A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) revelou, esta sexta-feira, que há empresas do setor que continuam sem receber a tranche da medida Apoiar Rendas e pediu ao Governo a regularização dos pagamentos “com a máxima urgência”.





Em comunicado, a AHRESP sublinhou que continua a receber relatos de empresas que “permanecem com pagamentos pendentes no âmbito da medida Apoiar Rendas”, considerando lamentável que, “quase um ano após o anúncio da medida”, o montante total do apoio ainda não tenha chegado às empresas.