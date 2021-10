A partir de janeiro de 2022, todos os 2,5 milhões de pensionistas vão ver a sua prestação subir entre 0,9% e 0,15%, com base na taxa de inflação deste ano, que o Banco de Portugal e o Governo preveem fixar-se nos 0,9%, segundo a proposta do Orçamento do Estado (OE) para 2022.A aplicação do valor da inflação segue diferentes regras: quanto maior for a pensão menor é a percentagem do índice de preços que será refletida no aumento.