Os apostadores nacionais ‘esqueceram-se’ de levantar prémios no total de 8,4 milhões de euros em 2021. De acordo com os dados fornecidos ao Correio da Manhã pelos Jogos Santa Casa, no ano passado os prémios caducados (ou seja, que não foram reclamados pelos vencedores no final do prazo) totalizaram 8,4 milhões de euros, não existindo prémios elevados do Euromilhões por reclamar.









