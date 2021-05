O presidente do Benfica revelou ontem que foram os bancos que manifestaram vontade que ele se candidatasse à presidência do clube. Na sua intervenção inicial perante os deputados da comissão de inquérito aos grandes devedores do Novo Banco, Luís Filipe Vieira afirmou que "o desafio da candidatura ao Benfica tirou-me tempo na condução das minhas empresas", acrescentando que "a ida para o Benfica não é apenas uma vontade e ...