O Banco de Portugal (BdP) anunciou esta quarta-feira lucros de 297 milhões de euros em 2022, mas esse cenário deverá mudar já este ano, esperando-se mesmo a entrada numa “fase de resultados negativos”, à semelhança daquilo que tem acontecido com outros bancos centrais, avisa Mário Centeno.



Com os lucros conseguidos no ano passado, o BdP pagou ao Estado 371 milhões de euros em dividendos e impostos, menos 268 milhões face a 2021.









Ver comentários