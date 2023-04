A isenção do IVA no cabaz de bens alimentares essenciais entra em vigor no próximo dia 18 de abril. O tipo de alimentos abrangidos no diploma, aprovado na Comissão de Orçamento e Finanças, foi alargado, incluindo agora bebidas e iogurtes de base vegetal.



O documento aprovado pelos deputados na discussão na especialidade integra propostas do BE e do PAN e do PSD.









