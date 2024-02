Bruxelas corta previsão de inflação em Portugal para 2,3% este ano

Bruxelas está mais otimista para a inflação em Portugal, revendo em baixa a previsão para uma taxa de 2,3% em 2024 e 1,9% em 2025, devido à descida dos preços da energia e aumentos mais baixos nos alimentos.

Nas previsões económicas de inverno, a Comissão Europeia prevê que a inflação medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) registe uma nova descida até 2025, depois de ter desacelerado no ano passado.

O executivo comunitário aponta para uma redução da taxa de 5,3% em 2023 para 2,3% em 2024 e 1,9% em 2025, abaixo dos 3,2% em 2024 e 2,4% em 2025 esperados nas previsões de outono.

O Ministério das Finanças prevê, no Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), uma taxa de 3,3% este ano, tal como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

O Fundo Monetário Internacional (FMI) espera uma taxa de 3,4%, o Conselho das Finanças Públicas (CFP) de 2,8% e o Banco de Portugal de 2,9%.

Esta evolução deverá resultar de uma descida dos preços dos produtos energéticos e aumentos mais baixos nos produtos alimentares.

Os preços dos serviços também deverão contribuir para a redução esperada, mas a um ritmo "muito mais lento", uma vez que o crescimento esperado dos salários e do emprego deverá apoiar a procura dos consumidores.

No entanto, no primeiro semestre deste ano, o processo de desinflação deverá ser temporariamente atenuado por efeitos base no setor energético e pelo fim do IVA zero no cabaz básico de produtos alimentares.

A Comissão Europeia prevê que a taxa de inflação na zona euro se reduza de 5,4% em 2023 para 2,7% em 2024, antes de cair para 2,2% em 2025.