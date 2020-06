Cadeias de supermercados e Bimbo Donuts acusados de concertação de preços em prejuízo do consumidor

A Autoridade da Concorrência (AdC) acusou as cadeias de supermercados Modelo Continente, Pingo Doce e Auchan, bem como o fornecedor Bimbo Donuts de concertação dos preços praticados ao consumidor.



"Após investigação, a AdC concluiu que existem indícios de que as empresas Modelo Continente, Pingo Doce e Auchan utilizaram o relacionamento comercial com o fornecedor Bimbo Donuts para alinharem os preços de venda ao público (PVP) dos principais produtos deste último, em prejuízo dos consumidores. A confirmar-se, a conduta em causa é muito grave. Trata-se de uma prática equivalente a um cartel, em que os distribuidores, não comunicando diretamente entre si, como acontece habitualmente num cartel, recorrem a contactos bilaterais com o fornecedor para promover ou garantir, através deste, que todos praticam o mesmo PVP no mercado retalhista. Na terminologia de concorrência, designa-se esta prática por 'hub-and-spoke'", pode ler-se no comunicado enviado às redações.





A AdC remete os factos para o período de tempo entre os anos de 2004 e 2017.