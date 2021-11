A Caixa Geral de Depósitos reestruturou, com o fim das moratórias em setembro, os créditos de três mil famílias e 600 empresas. A informação foi avançada esta quinta-feira na apresentação de resultados do banco, que registou lucros, até setembro, de 429 milhões de euros.O crédito envolvido nas reestruturações de crédito ascende a 480 milhões de euros, com destaque para 330 milhões de euros em empréstimos às famílias, segundo o banco público, que contabilizava 149 moratórias a expirar.