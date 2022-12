Os preços das habitações subiram 13,1% no terceiro trimestre deste ano face a igual período de 2021, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Mas ficou 0,1 pontos percentuais abaixo do trimestre anterior.



O mesmo estudo revela que “o aumento observado nos preços das habitações existentes (14,7%) superou o das habitações novas (8,4%)”.









