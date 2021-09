Cobradores de dívidas da Segurança Social recebem bónus de 1,3 milhões de euros

Os trabalhadores da Segurança Social afetos à cobrança de dívidas vão ter um bónus no próximo ano de quase 1,3 milhões de euros.O valor foi conhecido esta quarta-feira através de uma portaria conjunta dos ministérios das Finanças e da Segurança Social .Os dirigentes e os técnicos superiores vão receber um prémio mensal de 500 euros e os assistentes técnicos 340 euros, de acordo com o estipulado em 2019, quando foi instituída esta recompensa, à semelhança do que já acontecia com os funcionários do Fisco ligados à cobrança dos impostos.