O abrandamento económico devido à pandemia fez cair, o ano passado, o número de reclamações na construção e no imobiliário, para 712 queixas, menos 197 do que em 2019 , segundo dados do Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção (IMPIC). Os conflitos relacionados com a administração de condomínios lideraram a tabela das reclamações por setor, destronando,...