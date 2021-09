Na próxima semana, os contribuintes receberão no telemóvel uma mensagem da Autoridade Tributária (AT) dando conta de quanto é que acumularam do valor do IVA entre junho e agosto, e que poderá ser gasto a partir de outubro ao abrigo do programa IVAucher, apurou o CM.Os contribuintes, que vão pagar 100% da fatura sendo reembolsados de 50% do valor pago no prazo de dois dias, não têm de ter aderido ao IVAucher para serem avisados do crédito que têm.