Cooperativa de Laticínios de São Miguel sobe em 8 cêntimos leite pago ao produtor

A UNILEITE - União das Cooperativas Agrícolas de Laticínios da Ilha de São Miguel, decidiu aumentar o preço do leite pago aos seus produtores associados em 8 cêntimos a partir de 01 de outubro.

Em comunicado, o presidente do conselho de administração, Pedro Tavares, assinala que "esta subida, a maior realizada em S. Miguel, vai contribuir significativamente para o equilíbrio das contas dos produtores que têm vindo a sofrer com o forte aumento do custo dos fatores de produção".

O responsável notou que, num ano, houve várias subidas no preço de leite pago ao produtor, representando, em média, um acréscimo de 21 cêntimos.