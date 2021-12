Matérias-primas mais caras, eletricidade e gás com preços elevados, custos de combustíveis e transportes em alta e inflação a disparar, tudo junto vai fazer com que os produtos que os portugueses compram sofram aumentos no próximo ano. Desde o pão, leite ou produtos hortícolas até à carne, as associações empresariais que representam estes setores não têm dúvidas em apontar que serão mais caros em 2022.