Os bancos emprestaram, o ano passado, quase 22 mil milhões de euros às famílias, de acordo com dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP). Só para a compra de casa, foram concedidos créditos no valor de 15 270 milhões de euros, mais 4,4 mil milhões do que em 2020, um crescimento de 34%.