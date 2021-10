A assembleia de credores da empresa de confeções Dielmar, de Alcains, Castelo Branco, volta a reunir-se no dia 26, depois de esta quarta-feira ter decidido dar mais 15 dias para que as propostas e manifestações de interesse na empresa possam ser consolidadas.









A decisão foi tomada na sessão que teve lugar ontem no Tribunal do Fundão e durante a qual foram colocadas em cima da mesa duas possibilidades, nomeadamente a de avançar para o encerramento definitivo e liquidação dos bens ou, em contrapartida, optar pelo adiamento de uma decisão para que as propostas pudessem ser fortalecidas.

Segundo o administrador de insolvência, João Gonçalves, existem duas propostas formais e mais duas manifestações de interesse, mas todas precisam de ser consubstanciadas ao nível do modelo de financiamento.





À saída da assembleia de credores, a presidente do Sindicato Têxtil da Beira Baixa, Marisa Tavares, considerou importante que se procure uma solução para viabilizar a empresa, mas admitiu que os trabalhadores estão preocupados, quer com os postos de trabalho, quer com os salários de outubro, ainda sem garantias de pagamento.