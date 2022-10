A falta de atualização da dedução específica sobre o trabalho e pensões (que se encontra nos 4104 euros por contribuinte) vai agravar a carga fiscal para as classes médias com rendimentos anuais entre os 12 950 e os 31 456 euros, disseram ao CM vários fiscalistas.





A decisão do Governo foi deixar inalteradas todas as deduções à coleta de IRS (educação, saúde, ascendentes, despesas gerais e familiares, etc.), optando por mexer no mínimo de existência e na taxa de IRS do segundo escalão de rendimento (quem ganha entre os 7479 e os 11 284 euros), que passou de 23% para 21%. Este movimento vai beneficiar cerca de dois milhões de famílias, garante o executivo, mas, segundo contas feitas pelo CM com ajuda de fiscalistas, esta descida da taxa no 2º escalão de IRS dará, no máximo, um ganho fiscal de 6,34 euros por mês.

No que se refere ao mínimo de existência, tal como o CM noticiou em primeira mão, ele será sujeito a um mecanismo regressivo acima do salário mínimo (760 euros), de modo a corrigir a tributação que aconteceria acima daquele valor, até aos 10 640 euros anuais. Segundo o Governo, beneficiam desta medida 800 mil famílias, e o mecanismo terá o seu funcionamento pleno em 2024.

Outra das novidades em matéria de IRS está nas retenções na fonte. A principal mexida é a faculdade dos trabalhadores por conta de outrem (para já, estão excluídos os trabalhadores independentes), que ganhem até 2700 euros brutos/mês, pedirem à sua entidade patronal que aplique a taxa de retenção de IRS correspondente ao escalão abaixo do que normalmente seria aplicado. Tal como o ministro Fernando Medina explicou, “não se trata de nenhum desagravamento fiscal, mas uma simples antecipação de liquidez para quem tem crédito à habitação”.