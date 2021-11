Desconto de 10 cêntimos por litro chega hoje aos combustíveis

Os automobilistas podem beneficiar a partir desta quarta-feira do programa AUTOvoucher, que garante um desconto de 10 cêntimos por litro de gasóleo ou gasolina até um máximo de 50 litros mensais. Ou seja, no máximo a poupança pode ser de cinco euros por mês que podem transitar para o mês seguinte caso não sejam usados.O desconto de 10 cêntimos visa dar um alívio à bolsa das famílias portuguesas castigadas nos últimos meses com os preços elevados dos combustíveis, que ainda assim continuarão a um preço superior ao de Espanha.A concessão deste apoio exige a adesão ao IVAucher - o programa já criado pelo Governo para os setores da restauração e da cultura - mediante o qual o contribuinte obtém o desconto nos combustíveis.A devolução é feita através da conta associada ao cartão usado no pagamento nos postos de combustíveis. O prazo máximo para o reembolso, garante o Governo, são dois dias úteis.Os consumidores registados na plataforma IVAucher até 1 de novembro tornam-se automaticamente beneficiários do AUTOvoucher.Já aderiram cerca de dois terços dos postos, que ostentam um selo de identificação, sendo expectável que o número aumente nas próximas semanas. O programa estende-se até março de 2022, o que proporciona uma poupança máxima de 25 euros.Os valores gastos com a compra de jornais, tabaco ou águas também são contabilizados para o desconto, uma vez que o sistema considera o valor e a entidade emissora, no caso, os postos de abastecimento de combustível registados. O sistema não considera a natureza dos produtos.Programa IVAucher conta com mais de um milhão de contribuintes. Desde o dia 22 de outubro, quando foi anunciado o AUTOvoucher, registaram-se mais 330 mil adesões. A rede de estabelecimentos ascende a 8550 comerciantes.A devolução de parte do IVA iniciou-se a 1 de outubro e desde então foram feitos 2,4 milhões de reembolsos, num total de 16,4 milhões de euros, o que representa um impacto de cerca de 33 milhões de euros na restauração, alojamento e cultura.A diferença entre o preço de venda ao público da gasolina em Portugal face a Espanha atingiu, no terceiro trimestre, os 25 cêntimos. No gasóleo, a diferença entre os dois países foi de 19 cêntimos. Os valores divulgados esta terça-feira pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) mostram que a diferença de preços está na carga fiscal. Os impostos representam assim 59% no valor do litro de gasolina nos postos de combustíveis.