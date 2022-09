Dinheiro para dono da TVI cumpriu as regras

A presidente da Comissão Executiva do Banco Português de Fomento (BPF), Beatriz Freitas, foi ontem ouvida no Parlamento pelos deputados da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação e afirmou que o empréstimo de 40 milhões à Pluris Investments, detida pelo dono da TVI, Mário Ferreira, cumpriu "amplamente os critérios" definidos para o Programa de Recapitalização Estratégica.A ‘holding’ de Mário Ferreira entretanto já desistiu da candidatura, alegando que "iria procurar outro tipo de financiamento", disse Beatriz Freitas. No entanto, mesmo com a Pluris fora do caminho, os deputados não pouparam a chefe do executivo do BPF.A deputada do BE, Mariana Mortágua, confrontou Beatriz Freitas com ligações entre Mário Ferreira e a presidente da Comissão Técnica do Fundo de Capitalização das Empresas, Maria do Carmo Oliveira, que poderia configurar uma situação de conflito de interesses para a atribuição do apoio financeira à Pluris. A presidente do BPF evitou a questão, assim como também não respondeu diretamente à pergunta sobre as implicações dos vários processos judiciais e tributários, como a venda do navio ‘Atlântida’, que caem sobre Mário Ferreira. Disse apenas que "o banco, o que fez e faz, é aplicar amplamente os critérios que publica duma forma transparente".Os 250 milhões de euros do programa ‘Consolidar’ vão ser reforçados, anunciou quinta-feira, no Parlamento, a presidente da Comissão Executiva do Banco Português de Fomento, Beatriz Freitas.Na audição na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, Beatriz Freitas adiantou que a instituição vai anunciar a decisão final do programa ‘Consolidar’, cuja procura justifica subir a "dotação inicial de 250 milhões de euros para um montante significativamente superior".