A Procuradoria Europeia está a investigar Mário Ferreira por suspeitas relacionadas com a atribuição de fundos comunitários a empresas do seu grupo. Segundo apurou o CM, o inquérito contra o empresário, líder no setor do turismo de cruzeiros e dono da TVI, terá sido aberto na sequência de uma queixa sobre a atribuição de fundos europeus e alegados atos de branqueamento de capitais.









