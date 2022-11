O diploma do Governo que permite a renegociação do crédito à habitação em consequência do aumento das taxas de juro não fixa limites de idade para os mutuários. Segundo apurou o CM, esta interpretação não pretende ir contra as orientações do Banco de Portugal (que em 2018 emitiu uma recomendação no sentido dos prazos máximos dos créditos não ultrapassarem a idade de 70 anos dos beneficiários), mas não quer dizer que a idade dos mutuários seja um impedimento à renegociação dos créditos em caso de ameaça de incumprimento.









