Dona da Makro compra grupo português Aviludo

A Metro AG, dona da Makro, comprou o grupo português Aviludo, grossista no segmento dos hotéis e restauração, indicou hoje a empresa, em comunicado, sem revelar o valor do negócio.

A Metro AG "assinou o contrato de compra do grupo Aviludo, umas das empresas líderes no setor grossista para hotelaria e restauração, que gerou um volume de negócios de 152 milhões de euros em 2019 chegando a mais de 13.500 estabelecimentos e empresas de norte a sul do país", adiantou, na mesma nota.

A multinacional aumenta assim o seu portfolio, reforçando "a sua aposta no país e no setor e intensificando a sua estratégia de liderança com a expansão do negócio", lê-se no comunicado.

Além da aquisição do negócio operacional, "que engloba os centros de produção e distribuição assim como a frota logística, esta transação inclui também o património imobiliário da empresa", sendo que as duas partes "acordaram não divulgar os detalhes financeiros da transação que ainda está sujeita a aprovação por parte das autoridades competentes", salientou a empresa.

A Metro AG compromete-se a "preservar a fórmula de sucesso do grupo Aviludo, incluindo a cultura empreendedora das pessoas, e formará uma aliança estratégica com a Makro".

Fundado em 1984, o grupo Aviludo "emprega cerca de 850 colaboradores, incluindo uma força de vendas com cerca de 150 profissionais que contactam diariamente os clientes em todo o país", detendo oito plataformas logísticas, "incluindo quatro com capacidade de produção e processamento de carnes, e uma frota com mais de 180 veículos", de acordo com o comunicado.

"No seguimento da aquisição da Pro à Pro, Rungis Express e Classic Fine Foods nos últimos anos, vamos agora através da aquisição da Aviludo expandir a oferta e serviços para os nossos clientes em Portugal, um mercado que consideramos estratégico", disse Olaf Koch, presidente da Metro AG, citado na mesma nota.

Já José Ressurreição, cofundador e presidente da Aviludo, realçou que "em conjunto com a equipa de gestão da Aviludo" o grupo está satisfeito, "com a perspetiva de trabalhar lado a lado com a Mettro AG, e em particular com a Makro Portugal, para construir uma oferta ímpar para a hotelaria e restauração nacional".