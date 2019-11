O sexto homem mais rico do Mundo, Amancio Ortega, de 83 anos, cofundador e principal acionista (59,29%) do grupo Inditex, que entre outras marcas de roupa detém a Zara, fica esta segunda-feira 812,5 milhões de euros mais rico.O bilionário espanhol beneficia do pagamento de dividendos referente ao exercício do grupo em 2018.Já em maio havia arrecadado 813,1 milhões de euros.A filha, Sandra Ortega, que detém 5,05% do grupo, recebe 69 milhões de euros, pela segunda vez este ano.